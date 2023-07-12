В цифровой профиль предпринимателя добавят сведения из МВД, ФНС, Минцифры и Казначейства

Интеграция поможет предпринимателям быстро узнать о возможностях и долгах бизнеса. Платформа сама подберет доступные субсидии и другие услуги от государства.

С помощью интеграции ведомств малый и средний бизнес в одном месте сможет узнать о всех доступных льготах, задолженностях и ограничениях. Об этом написал в своем телеграм-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Не вы носитесь с бумажками, ищете все на разных сайтах, по 100 раз заполняете анкеты - а платформа за 15 минут проанализировала, собрала и отправила запрос на поддержку, - сказано в сообщении.

Из государственных реестров подтянутся все сведения о декларациях, численности работников, о задолженностях и мерах поддержки.

При этом без согласия предпринимателя никто не будет собирать его личные данные. Согласие можно отозвать в любой момент, тогда вся информация будет удалена из цифрового профиля.

Бизнесмены воспользовались сервисом уже больше 100 тыс. раз.