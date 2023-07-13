«Первый ОРД» просит внедрить механизм публичной проверки рекламных токенов

Компания готова вынести инициативу на отраслевое обсуждение.

Рамблер сообщает, что поводом для этого решения послужил инцидент с Telegram-каналом Георгия Лобушкина. Блогер выпустил пост о рейтинге компаний в сфере ИИ, подготовленный «Вымпелком» и промаркировал его, как рекламный. «Вымпелком» утверждает, что рекламу не заказывал и не оплачивал. Блогер комментировать ситуацию отказался.

С одной стороны, блогер, который подписывает текст поддельным токеном, подставляет сам себя. Если данные в ОРД и единый реестр интернет-рекламы не передавались, а их нельзя внести без договора и акта — кампания будет считаться фейком. Рекламодатель без труда докажет, что не заказывал интеграцию, и избежит штрафа. А блогер рискует привлечь внимание регулятора и понести ответственность за недобросовестную рекламу.

С другой стороны, непорядочная компания может выйти на треш-стримера, разместить через него пост от лица конкурента, и запустить новость, что солидное предприятие рекламируется в каналах с сомнительной репутацией. И даже если бренд докажет свою непричастность, его имидж может пострадать.

Роскомнадзор планирует сделать инструмент проверки токена в ближайшей перспективе. Но пока блогеры могут указывать под постом произвольный набор символов и называть его маркировкой рекламы, репутация брендов находится под угрозой.

Закон о маркировке рекламы касается всех: от фрилансеров до крупных рекламодателей. Приходите на вебинар 20 июля, поможем разобраться с маркировкой рекламы и избежать штрафов. Записаться.