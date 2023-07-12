Бухгалтеры ИП теперь вынуждены вести учет личных налогов бизнесмена

ИП может уплатить с расчетного счета фиксированные взносы, но с ЕНС эти деньги уйдут в уплату налогов за его авто, ИП платит страховые взносы за сотрудников, а эти деньги забирают в счет его личного НДФЛ с продажи квартиры, и т. д.
Как все это отразить в 1С? Этот вопрос сейчас волнует бухгалтеров ИП.
Обсуждение этой темы, в частности, идет в нашем форуме.
«Мы должны теперь контролировать личные налоги ИП? Сверка с налоговой в ЛК ИП не идет. Баланс ИП не сдают, но порядок же должен быть. Или не заморачиваемся?», – рассуждает бухгалтер.
А что вы думаете по этому поводу? Будете как-то «вплетать» в учет личные налоги ИП?
Кстати, 19 июля пройдет вебинар на тему«Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета». Разберемся с основными аспектами работы бухгалтера ИП.
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