Бухгалтеры ИП теперь вынуждены вести учет личных налогов бизнесмена

Раньше личные и предпринимательские налоги ИП были разделены, и бухгалтеры могли не вникать в личные дела своего шефа. Но с 2023 года ситуация изменилась. Все налоги теперь – в одной «корзине» (ЕНС) и полностью игнорировать личные налоги теперь не получится.

ИП может уплатить с расчетного счета фиксированные взносы, но с ЕНС эти деньги уйдут в уплату налогов за его авто, ИП платит страховые взносы за сотрудников, а эти деньги забирают в счет его личного НДФЛ с продажи квартиры, и т. д.

Как все это отразить в 1С? Этот вопрос сейчас волнует бухгалтеров ИП.

Обсуждение этой темы, в частности, идет в нашем форуме.

«Мы должны теперь контролировать личные налоги ИП? Сверка с налоговой в ЛК ИП не идет. Баланс ИП не сдают, но порядок же должен быть. Или не заморачиваемся?», – рассуждает бухгалтер.

А что вы думаете по этому поводу? Будете как-то «вплетать» в учет личные налоги ИП?

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