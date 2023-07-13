С 2024 года на Бали для туристов введут новый налог

Туристы, которые поедут на Бали в 2024 году, должны будут заплатить новый налог в размере 150 000 рупий — около $10.

На индонезийском острове Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года. Об этом сообщили РИА Новости, со ссылкой индонезийскую газету Jakarta Post.

Этот сбор будет единоразовый, он будет действовать на все время прибывания на острове.

Налог будут взимать со всех иностранных туристов вне зависимости от того, въехали они на остров из-за границы или из другой части Индонезии. Заплатить налог можно будет через специальную электронную систему. Пока неизвестно, можно ли будет оплатить пошлину в аэропорту.