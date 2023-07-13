Отделка офисов подорожала на 73% за последние 5 лет

Но бизнес это не останавливает.

Пик роста стоимости на отделку 1 кв. м офисного пространства выпал на постковидный 2021 год, сообщает РБК.

В 2022 году стоимость отделки выросла на 73% по сравнению с 2018 годом.

Больше всего за пять лет подорожала отделка у промышленных предприятий — на 94%. На втором месте — компании финансового сектора (76%), на третьем — сфера IT, медиа- и телекоммуникации (29%).

Но, несмотря на рост цен, бизнес по-прежнему готов вкладывать деньги в качественные архитектурные решения и IT-инфраструктуру.

По итогам 2022 года была зафиксирована рекордная сумма вложений в коммерческую недвижимость – 487,2 млрд рублей. Вложения в офисы по итогам 2022 года года выросли с 50 до 108 млрд руб.