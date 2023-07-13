ЦБ готовится к запуску платформы цифрового рубля

Проект ЦБ опубликован на федеральном портале.
В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями.
Будут такие виды счетов:
счета цифрового рубля операторов по переводу денег, за исключением иностранных банков;
счета цифрового рубля физлиц;
счета цифрового рубля юрлиц.
У каждого человека или организации может быть только один счет в цифровых рублях.
Платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Операции на ней будут проводиться в режиме онлайн.
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