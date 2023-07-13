ЦБ готовится к запуску платформы цифрового рубля

Проект ЦБ опубликован на федеральном портале.

В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями.

Будут такие виды счетов:

счета цифрового рубля операторов по переводу денег, за исключением иностранных банков;

счета цифрового рубля физлиц;

счета цифрового рубля юрлиц.

У каждого человека или организации может быть только один счет в цифровых рублях.

Платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Операции на ней будут проводиться в режиме онлайн.