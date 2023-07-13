Бизнес может не подключать облачную кассу для выдачи чеков при онлайн-покупках

Сервис чеков интегрирован в интернет-эквайринг от Тинькофф Кассы, его можно подключить одновременно с настройкой приема онлайн-платежей.

Чеки будут сформированы автоматически и переданы клиентам по e-mail или в СМС. CloudKassir — партнер, входящий в группу Тинькофф, пробивает агентский чек, где продавец указывается как поставщик товара или услуги. Сервис работает в соответствии с законом 54-ФЗ и чеки попадут в налоговую службу, как и положено.

Воспользоваться сервисом до конца июля можно бесплатно, далее комиссия за отправку составит 1,5% от суммы платежа.

Сергей Хромов, вице-президент Тинькофф, руководитель Тинькофф Кассы, считает, что«начинающим предпринимателям может быть сложно разобраться в нюансах настройки онлайн-кассы», а новое решение позволяет упростить работу с чеками. Сервисом уже воспользовались более тысячи компаний.