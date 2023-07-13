На вопросы бухгалтеров по ФСБУ никто не отвечает

Мы заметили, что если бухгалтер задает в чате вопрос про ФСБУ, то он часто остается без ответа. Большинство стандартов довольно запутанные, некоторые бухгалтеры вообще решили, что применять их не надо и поэтому даже не вникают в суть. Попробуйте помочь коллегам, а тем, кто отчаялся, мы подскажем, где найти ответы.

Вот несколько вопросов из чата «Клерка».

Бухгалтер пытается в ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Ответить автору можно здесь.

А вот еще вопрос про основные средства, на УСН. Там есть нюансы в налоговом учете. Бухгалтер пытается отстоять свою позицию перед главбухом, передающим ей дела.

Дальше сообщество пытается разобраться разобраться о каком учете идет речь и напоминают о применении ФСБУ.

Но точку поставить в вопросе, кажется так и не удалось. Помочь коллеге можно здесь.

Задают вопросы про стандарты и на нашем форуме. Одни из самых популярных про ФСБУ 6/2020 и 25/20189 «Аренда». Но сейчас с выходом новых стандартов, бухгалтеры волнуются и стараются больше узнать о том, как их применять. Например, тут топикстартер хочет знать больше о ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Что делать, если вам приходится работать по ФСБУ, а помочь некому? На форуме и в чатах не отвечают.

Нужно разобраться в ФСБУ самостоятельно, но при поддержке опытных наставников и практикующих бухгалтеров. Сделать это можно на курсе «Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

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