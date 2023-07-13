Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

ФСБУ

На вопросы бухгалтеров по ФСБУ никто не отвечает

Мы заметили, что если бухгалтер задает в чате вопрос про ФСБУ, то он часто остается без ответа. Большинство стандартов довольно запутанные, некоторые бухгалтеры вообще решили, что применять их не надо и поэтому даже не вникают в суть. Попробуйте помочь коллегам, а тем, кто отчаялся, мы подскажем, где найти ответы.
43

Вот несколько вопросов из чата «Клерка».

Бухгалтер пытается в ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Ответить автору можно здесь.

А вот еще вопрос про основные средства, на УСН. Там есть нюансы в налоговом учете. Бухгалтер пытается отстоять свою позицию перед главбухом, передающим ей дела.

Дальше сообщество пытается разобраться разобраться о каком учете идет речь и напоминают о применении ФСБУ.

Но точку поставить в вопросе, кажется так и не удалось. Помочь коллеге можно здесь.

Задают вопросы про стандарты и на нашем форуме. Одни из самых популярных про ФСБУ 6/2020 и 25/20189 «Аренда». Но сейчас с выходом новых стандартов, бухгалтеры волнуются и стараются больше узнать о том, как их применять. Например, тут топикстартер хочет знать больше о ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Что делать, если вам приходится работать по ФСБУ, а помочь некому? На форуме и в чатах не отвечают.

Нужно разобраться в ФСБУ самостоятельно, но при поддержке опытных наставников и практикующих бухгалтеров. Сделать это можно на курсе «Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

  • Все ФСБУ в одном курсе.

  • В каждом обучающем блоке: видео-лекция + конспект, который можно скачать, тест на проверку полученных знаний.

  • Авторы курса — практики, они сами каждый день применяют стандарты в работе.

  • Две самые обширные главы курса посвящены самым сложным стандартам: ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 25/2018 «Аренда». По аренде эксперт подробно расскажет о том, как вести учет в 1С Бухгалтерии.

  • Вы получите официальное (у «Клерка» есть образовательная лицензия) удостоверение о повышении квалификации.

Вы можете посмотреть урок из курса прямо сейчас, бесплатно.

Пройти пробный урок

Знания стандартов существенно влияют на ваш заработок — ФСБУ уже вовсю применяют в крупном бизнесе, где зарплаты гораздо выше, чем в малом. Пора прокачать свою карьеру! После прохождения курса карьерный консультант поможет вам составить грамотное резюме.

Комментарии

1
  • Логотип gnews
    gnews 12 минут назад

    gnews spb

    если бухгалтер задает в чате вопрос про ФСБУ, то он часто остается без ответа

    Такое впечатление, что обе вопрошающие не видят разницы между НУ и БУ.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

61
Логотип IT+Insurtech
IT+Insurtech
Бухгалтеры

Бухгалтерам чаще других приходится задерживаться на работе. Из-за чего это происходит?

Аналитики провели опрос и выяснили, что больше половины россиян (58%) за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. При этом, каждый четвёртый опрошенный (27%) отмечает, что это происходит не менее одного-двух раз в неделю.

Бухгалтерам чаще других приходится задерживаться на работе. Из-за чего это происходит?
60
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Подотчет, командировки

Как составить авансовый отчет по корпоративной карте

Подотчетные деньги всегда вызывают много вопросов — как правильно выдать, как отчитаться и в какие сроки. Еще больше вопросов возникает, когда деньги были переведены сотруднику на корпоративную карту. Расскажем о том, как составить авансовый отчет по корпоративной карте.

Как составить авансовый отчет по корпоративной карте
312
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Общество

Обструктивное апноэ сна. Иногда храп — не то чем кажется. Как бухгалтеру заподозрить СОАС

Если у человека есть регулярный храп, важно исключить синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Это задержки дыхания во сне из-за полного или частичного смыкания стенок глотки. Подробнее о них рассказывает ЛОР-врач DocMed Анна Кирпикина.

Обструктивное апноэ сна. Иногда храп — не то чем кажется. Как бухгалтеру заподозрить СОАС
8
130
Логотип eaborovkov
eaborovkov
Менеджмент

Как изменился мой бизнес после формирования стратегии и почему вам тоже стоит этим заняться. Личный опыт

Привет! Меня зовут Боровков Евгений и я предприниматель. В этой статье я попробую вслух порефлексировать на тему необходимости стратегии для бизнеса. И нет, я их не продаю и даже не консультирую сам. Я просто внедрил стратегическое планирование в свой бизнес и… чуть не закрыл его.

Как изменился мой бизнес после формирования стратегии и почему вам тоже стоит этим заняться. Личный опыт
86
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Онлайн-кассы

Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах LIFE PAY

Разработчик fintech-решений LIFE PAY впервые на рынке интегрировал сервис оплаты частями, который по умолчанию доступен в программном обеспечении любых POS-терминалов и касс

Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах LIFE PAY
73
Логотип Клерк
Клерк
Ведение бизнеса

Что выгоднее ИП или ООО / БухСтрим

Этот выпуск мы посвятили очень важному вопросу, на который ищет ответ каждый бизнесмен перед тем, как начать свое дело. Когда выгоднее зарегистрировать ИП, а когда учредить общество с ограниченной ответственностью? Разработали удобный чек-лист, изучайте.

105
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Как поменять просроченные российские водительские права в Сербии. Особенности обмена прав в 2023 году

Если вы являетесь гражданином России и у вас закончился срок действия водительского удостоверения, когда вы находитесь в Сербии, вам может потребоваться заменить их на местные документы.

Как поменять просроченные российские водительские права в Сербии. Особенности обмена прав в 2023 году
38
Логотип Морозова Наталия
Морозова Наталия
Мотивация персонала

О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

Для меня многие годы остается загадкой атмосфера в компании, в которой я рулила финансами почти 20 лет. Зарплаты у АУП (у меня, в частности) не были очень высокими, но высококлассные специалисты не уходили на большие зарплаты. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?
1
152
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера

Бухгалтеру необходимо оформлять приходные и расходные кассовые ордера на основании фискальных документов, предусмотренных 54-ФЗ. Интеграция с ОФД, которая автоматизирует этот процесс, убережет специалиста от ошибок и сэкономит время. Объясняем, в чем суть интеграции «Платформы ОФД» с 1С и как она работает.

Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера
148
Читать еще