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Экономика России

ЦБ предупредил об ускорении инфляции

Ускорился годовой рост цен на непродовольственные товары, начало дорожать продовольствие.
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В июне годовая инфляция повысилась до 3,25%, сообщает ЦБ.

За месяц потребительские цены выросли на 0,37% (в мае — на 0,31%). 

Из-за ослабления рубля и высокого спроса подорожали легковые автомобили и турпоездки как по России, так и за рубеж.

По прогнозу Банка России, показатель годовой инфляции продолжит расти. 

«Согласно апрельскому базовому сценарию, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем», — заключают в ЦБ.

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