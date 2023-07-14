ЦБ предупредил об ускорении инфляции

В июне годовая инфляция повысилась до 3,25%, сообщает ЦБ.

За месяц потребительские цены выросли на 0,37% (в мае — на 0,31%).

Из-за ослабления рубля и высокого спроса подорожали легковые автомобили и турпоездки как по России, так и за рубеж.

По прогнозу Банка России, показатель годовой инфляции продолжит расти.

«Согласно апрельскому базовому сценарию, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем», — заключают в ЦБ.