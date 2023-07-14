Россияне будут отчитываться об иностранных паспортах и ВНЖ

Подавать уведомления нужно будет через посольства и консульства.

МИД подготовило проект приказа. Он устанавливает порядок уведомления властей, если россиянин получил вид на жительство (ВНЖ) или гражданство другой страны.

Совершеннолетний россиянин может подать уведомление лично или через представителя по нотариальной доверенности. За несовершеннолетнего подать уведомление должен его законный представитель.

Срок подачи уведомления – не позднее 60 дней со дня получения гражданства или ВНЖ.

Приказ вступит в силу с 26 октября 2023 года.

Новый порядок ввели из-за принятия Федерального закона

от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», который вступит в силу в октябре.

Обязанность физических лиц уведомлять о получении иностранных документов прописана в статье 11 этого закона.

Сейчас у лиц, которые постоянно живут за границей, такой обязанности нет. Если они возвращаются на территорию РФ, то должны уведомить об этом МВД в течение 30 дней.