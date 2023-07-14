Как найти целевую аудиторию для вебинара: три самых главных совета

Сейчас модно стало проводить самые разные онлайн-мероприятия от вебинара до марафона. Но даже если у вас самая лучшая в мире программа, а спикеры — это топ-эксперты, нужно еще как-то донести до интересующей вас аудитории, что у вас все это есть.

У «Клерка» огромный опыт в проведении вебинаров, мы работали и работаем с разными площадками, все время ищем что-то новое для наших слушателей, которые с удовольствием записываются на эфиры.

Как быть, если вы свою аудиторию еще не нашли?

Разместите мероприятие на максимальном количестве площадок. Обратите внимание, что если вам предлагают бесплатное размещение, то вероятно это нераскрученная площадка или ваш вебинар не будет выдаваться на главных страницах. Определитесь, что «вкусного» вы можете предложить пользователям. Что самое крутое в вашем мероприятии: спикеры, интерактив со зрителями, дополнительные материалы, инновационный подход, тема, которая сейчас всем важна или наоборот, о которой мало кто экспертно может рассказать. Вложитесь в платное размещение на площадке с подходящей аудиторией. Нет смысла рекламировать ивенты по теме налоговой отчетности на сайте с курсами по косметологии, даже если там миллионы посетителей.

На «Клерке» вы можете разместить мероприятие, которое будет интересно бухгалтерам, кадровикам, руководителям, предпринимателям. Все они есть на сайте и постоянно его читают. Наша аудитория уже знает, что может найти здесь нужные ей вебинары или курсы, поэтому ищет их целенаправленно.

Если вы эксперт, который ведет канал в telegram или страничку в VK и у вас свои обучающие программы и вебинары — приходите и размещайте их у нас. Вы получите не только благодарную аудиторию, но и новых подписчиков.