Мы нашли на «Клерке» бухгалтера со стажем 50 лет!

Судя по профилю в Сообществе профессиональных бухгалтеров карьеру бухгалтер начала в 1972 году.

Сообщество профессиональных бухгалтеров — это объединение специалистов со всей России. И не только бухгалтеров, в СПБ есть аудиторы, налоговые консультанты, ИП, директора, экономисты, казначеи, аналитики.

В реестре участников можно поставить фильтр по опыту работы, оказалось, что сейчас в СПБ большое количество экспертов с опытом более 30 лет.

Но больше всего удивила первая строчка — Ида Викторовна, бухгалтер в единственном лице с опытом почти 51 год!

А еще хотим поздравить участницу Сообщества Татьяну. Она занимает сейчас второе место по рейтингу, @msneg — есть претендент на пьедестал почета ))) Татьяна получила аттестацию и уже набрала 65% из ста по профессиональным навыкам!