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Регистрация и ликвидация бизнеса

Бизнес будет сообщать о прекращении некоторых видов деятельности

Компании и ИП обязаны уведомлять уполномоченные органы о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. А об окончании такой деятельности уведомлять не надо. Но это исправят.
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Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон, который обязывает сдавать уведомление, если деятельность прекратилась.

Сейчас уведомления сдают по правилам, утвержденным Постановлением Правительства от 16.07.2009 № 584.

В частности, уведомления нужны при оказании бутовых услуг, розничной и оптовой торговле, производстве некоторых товаров и т. д. Список довольно обширный.

Законопроект внесла Мособлдума. Региональные депутаты посетовали, что невозможно поддерживать реестр уведомлений в актуальном состоянии. Бизнес заявляет, что началась деятельность, а ведется ли она в данный момент или закончилась – неизвестно.

Теперь в реестр уведомлений будут попадать данные как о начале деятельности, так и о ее прекращении.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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