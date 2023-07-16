➖ В НК РФ пропишут норму об отрицательном уведомлении

Если аванс по налогу за полугодие меньше, чем аванс за 1 квартал, то можно сдать уведомление по ЕНП к уменьшению (с отрицательной суммой).

До недавнего времени этот момент никак не был описан в НК РФ. Эту законодательную недоработку налоговики исправили письмом. По письму ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@ можно сдавать отрицательные уведомления по авансу на УСН.

Теперь эту норму четко пропишут в НК РФ.

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

О праве сдать уведомление на отрицательную сумму будет прописано в пункте 9 статьи 58 НК РФ.

Эта норма заработает с 1 октября 2023 года. То есть, сдавать уведомление с авансом по УСН за 3 квартал (на уменьшение) бизнес будет по новой норме НК РФ.

Ну а пока надо действовать на основании письма ФНС, которое разрешает такое уменьшение.