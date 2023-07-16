Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

➖ В НК РФ пропишут норму об отрицательном уведомлении

Если аванс по налогу за полугодие меньше, чем аванс за 1 квартал, то можно сдать уведомление по ЕНП к уменьшению (с отрицательной суммой).
95

До недавнего времени этот момент никак не был описан в НК РФ. Эту законодательную недоработку налоговики исправили письмом. По письму ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@ можно сдавать отрицательные уведомления по авансу на УСН.

Теперь эту норму четко пропишут в НК РФ.

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

О праве сдать уведомление на отрицательную сумму будет прописано в пункте 9 статьи 58 НК РФ.

Эта норма заработает с 1 октября 2023 года. То есть, сдавать уведомление с авансом по УСН за 3 квартал (на уменьшение) бизнес будет по новой норме НК РФ.

Ну а пока надо действовать на основании письма ФНС, которое разрешает такое уменьшение.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Случай из практики: не всё то сердце, что болит. Или как ЕНС может довести до антидепрессанов

    Чувство дискомфорта и сдавленности за грудиной вам знакомо? К кардиологу обращались? А может быть у вас из-за бесконечных отчетов и неразберихой с ЕНС болит не сердце, а «душа»? Рассказывает терапевт DocMed Римма Попова.

    Случай из практики: не всё то сердце, что болит. Или как ЕНС может довести до антидепрессанов
    41
    Логотип Инмар (Inmar)
    Инмар (Inmar)
    Учет в торговле

    Преимущества синхронизации чеков возврата в розничной торговле с бухгалтерской системой

    Синхронизация чеков на возврат с бухгалтерией означает, что все возвраты, сделанные на онлайн кассе, должны быть автоматически переданы в бухгалтерскую систему для учета и дальнейшего формирования отчетности.

    Преимущества синхронизации чеков возврата в розничной торговле с бухгалтерской системой
    314
    Логотип Лариса_Терентьева
    Лариса_Терентьева
    Нематериальные активы

    На кого оформлены нематериальные активы? Как защитить

    Все знают о важности нематериальных активов в современном мире. При этом регулярно наблюдаю просто неимоверное раздолбайство в отношении их защиты.

    6
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    Бухгалтерский учет

    Реформация баланса: бухгалтерские проводки. С подробным примером

    Реформация баланса — это закрытие субсчетов к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» и закрытие счета 99 «Прибыли и убытки». Проводится один раз в год, по его завершении. Проводки по реформации – это самые последние проводки в году.

    Реформация баланса: бухгалтерские проводки. С подробным примером
    16
    Логотип Лариса_Терентьева
    Лариса_Терентьева
    Ведение бизнеса

    Ответственность физлица в договор между юрлицами. Какую формулировку прописать в договоре для защиты бизнеса

    Рассказываю, какую формулировку прописать в договоре для защиты вашего бизнеса от неисполнения обязательств со стороны контрагента.

    Ответственность физлица в договор между юрлицами. Какую формулировку прописать в договоре для защиты бизнеса
    154
    Читать еще