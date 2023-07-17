Декларации с ошибками в контрольных соотношениях проведут на ЕНС только после камеральной проверки

Совокупная обязанность на ЕНС формируется, в том числе, на основании деклараций. Сейчас в НК сказано, что отражение данных из декларации идет сразу же после ее сдачи. Эту норму изменят.

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

Изначально хотели прописать, что суммы к уменьшению по декларации будут отражать на ЕНС только после окончания камеральной проверки. Но ко второму чтению эту норму убрали. Будет по-другому.

Данные по первичной декларации проведут сразу после ее сдачи.

Но если обнаружились несоответствия контрольным соотношениям, то операцию на ЕНС отразят только после камеральной проверки, но могут и раньше – если при камералке не выявили ошибки.

Кстати, напомним, что в контрольных соотношениях по РСВ заложена, в частности, норма о сравнении зарплаты с МРОТ и среднеотраслевой зарплатой.