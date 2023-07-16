❗ Стал известен размер фиксированных взносов на 2024 год

В статье 430 НК РФ пропишут размер фиксированных взносов на 2024 год.

Такую поправку внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

Смотрите в нашей таблице, как изменятся взносы.

Взносы ИП 2023 2024 Взнос в совокупном фиксированном размере 45 842 49 500 Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277 571 Итого максимальный взнос 257 061 + 45 842 = 302 903 277 571 + 49 500 = 327 071

Таким образом, в 2024 году взносы ИП вырастут примерно на 8%.

19 июля проводим вебинар на тему «Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета». Разберемся с основными аспектами работы бухгалтера ИП.

Спикер вебинара специализируется на проблемах бухгалтеров ИП.

Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ на вебинаре расскажет про:

1. Налоговый учет у ИП.

2. Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.

3. Личный кабинет налогоплательщика - ИП.

4. Подпись ИП и бухгалтер.

Записывайтесь на вебинар со скидкой, за 499 руб. вместо 1890 руб.