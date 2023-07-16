❗ Стал известен размер фиксированных взносов на 2024 год

Такую поправку внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.
Смотрите в нашей таблице, как изменятся взносы.
Взносы ИП
2023
2024
Взнос в совокупном фиксированном размере
45 842
49 500
Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей
1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061
1% с дохода свыше 300 000, но не более
277 571
Итого максимальный взнос
257 061 + 45 842 = 302 903
277 571 + 49 500 =
327 071
Таким образом, в 2024 году взносы ИП вырастут примерно на 8%.
19 июля проводим вебинар на тему «Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета». Разберемся с основными аспектами работы бухгалтера ИП.
Спикер вебинара специализируется на проблемах бухгалтеров ИП.
Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ на вебинаре расскажет про:
1. Налоговый учет у ИП.
2. Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.
3. Личный кабинет налогоплательщика - ИП.
4. Подпись ИП и бухгалтер.
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