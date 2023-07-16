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Фиксированные взносы ИП

❗ Стал известен размер фиксированных взносов на 2024 год

В статье 430 НК РФ пропишут размер фиксированных взносов на 2024 год.
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Такую поправку внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

Смотрите в нашей таблице, как изменятся взносы.

Взносы ИП

2023

2024

Взнос в совокупном фиксированном размере

45 842

49 500

Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей

1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061

1% с дохода свыше 300 000, но не более

277 571

Итого максимальный взнос

257 061 + 45 842 = 302 903

277 571 + 49 500 =

327 071

Таким образом, в 2024 году взносы ИП вырастут примерно на 8%.

19 июля проводим вебинар на тему «Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета». Разберемся с основными аспектами работы бухгалтера ИП.

Спикер вебинара специализируется на проблемах бухгалтеров ИП.

Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ на вебинаре расскажет про:

1.   Налоговый учет у ИП.

2.   Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.

3.   Личный кабинет налогоплательщика - ИП.

4.   Подпись ИП и бухгалтер.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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