На маркетплейсах выросло количество контрафактной электроники

Число контрафактной электроники на маркетплейсах выросло вдвое за последний год, обнаружил анализ IQ Technology.
Исследование охватило 15 тысяч товаров на площадках Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Сбермегамаркет и AliExpress. Доля поддельных смартфонов составляет 31%, ноутбуков — 30%, а смарт-часов — 63%. Чаще других подделывают электронику Apple и Samsung, пишет «Коммерсантъ».
Участники рынка среди причин роста подделок называют снижение контроля за фальсификацией продукции со стороны покинувших рынок РФ брендов, полагая, что доля контрафакта продолжит расти.
Сами площадки не согласны с таким анализом, они уверяют, что доля контрафакта не превышает 0,1%. Маркетплейсы заявляют, что они в режиме реального времени отслеживают все транзакции, а покупатели могут ознакомиться с рейтингами товаров и продавцов перед покупкой.
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