ИП-добровольцы и контрактники не будут платить фиксированные взносы

Внесут поправки в пункт 7 статьи 430 НК РФ. Там идет отсылка к нормам закона № 400-ФЗ о пенсиях. В статье 12 этого пенсионного закона перечислены нестраховые периоды, которые учитывают для пенсии. Некоторые из них дают право на освобождение ИП от взносов.
Смотрите в нашей таблице, когда сейчас можно не платить взносы, и как будет потом.
Основание
Сейчас
Что поменяют
Пункт 7 статьи 430 НК РФ;
Пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Военная служба по призыву
Пункт 7 статьи 430 НК РФ;
Пункт 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет
Пункт 7 статьи 430 НК РФ;
Пункт 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности
Пункт 7 статьи 430 НК РФ;
Пункт 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Периода ухода за инвалидом 1 группы, 80-летним пенсионером
Пункт 7 статьи 430 НК РФ;
Пункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Период проживания супругов военных в местности, где они не могли работать
Пункт 7 статьи 430 НК РФ;
Пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Период проживания за границей супругов дипломатов
Пункт 7 статьи 430 НК РФ;
Пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
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Период пребывания в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения и в военное время
Пункт 7 статьи 430 НК РФ
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Период прохождения военной службы по контракту
Пункт 7 статьи 430 НК РФ
Период приостановки статуса адвоката
Новая норма распространяется на правоотношения с 24 февраля 2022 года.
Чтобы освободиться от взносов по этим основаниям, надо подать заявление.
Ранее ФНС в письме от 01.11.2022 № БС-4-11/1437@ разъяснила порядок освобождения от взносов мобилизованных ИП. Основание – пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.
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