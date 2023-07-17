ИП-добровольцы и контрактники не будут платить фиксированные взносы

Расширят перечень оснований, по которым идет освобождение ИП от фиксированных взносов. Причем задним числом.

Внесут поправки в пункт 7 статьи 430 НК РФ. Там идет отсылка к нормам закона № 400-ФЗ о пенсиях. В статье 12 этого пенсионного закона перечислены нестраховые периоды, которые учитывают для пенсии. Некоторые из них дают право на освобождение ИП от взносов.

Смотрите в нашей таблице, когда сейчас можно не платить взносы, и как будет потом.

Основание Сейчас Что поменяют Пункт 7 статьи 430 НК РФ; Пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ Военная служба по призыву Пункт 7 статьи 430 НК РФ; Пункт 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет Пункт 7 статьи 430 НК РФ; Пункт 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ Период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности Пункт 7 статьи 430 НК РФ; Пункт 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ Периода ухода за инвалидом 1 группы, 80-летним пенсионером Пункт 7 статьи 430 НК РФ; Пункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ Период проживания супругов военных в местности, где они не могли работать Пункт 7 статьи 430 НК РФ; Пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ Период проживания за границей супругов дипломатов Пункт 7 статьи 430 НК РФ; Пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ – Период пребывания в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения и в военное время Пункт 7 статьи 430 НК РФ – Период прохождения военной службы по контракту Пункт 7 статьи 430 НК РФ Период приостановки статуса адвоката

Новая норма распространяется на правоотношения с 24 февраля 2022 года.

Чтобы освободиться от взносов по этим основаниям, надо подать заявление.

Ранее ФНС в письме от 01.11.2022 № БС-4-11/1437@ разъяснила порядок освобождения от взносов мобилизованных ИП. Основание – пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.