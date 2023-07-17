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Фиксированные взносы ИП

ИП-добровольцы и контрактники не будут платить фиксированные взносы

Расширят перечень оснований, по которым идет освобождение ИП от фиксированных взносов. Причем задним числом.
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Внесут поправки в пункт 7 статьи 430 НК РФ. Там идет отсылка к нормам закона № 400-ФЗ о пенсиях. В статье 12 этого пенсионного закона перечислены нестраховые периоды, которые учитывают для пенсии. Некоторые из них дают право на освобождение ИП от взносов.

Смотрите в нашей таблице, когда сейчас можно не платить взносы, и как будет потом.

Основание

Сейчас

Что поменяют

Пункт 7 статьи 430 НК РФ;

Пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Военная служба по призыву

Пункт 7 статьи 430 НК РФ;

Пункт 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет

Пункт 7 статьи 430 НК РФ;

Пункт 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности

Пункт 7 статьи 430 НК РФ;

Пункт 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Периода ухода за инвалидом 1 группы, 80-летним пенсионером

Пункт 7 статьи 430 НК РФ;

Пункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Период проживания супругов военных в местности, где они не могли работать

Пункт 7 статьи 430 НК РФ;

Пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Период проживания за границей супругов дипломатов

Пункт 7 статьи 430 НК РФ;

Пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Период пребывания в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения и в военное время

Пункт 7 статьи 430 НК РФ

Период прохождения военной службы по контракту

Пункт 7 статьи 430 НК РФ

Период приостановки статуса адвоката

Новая норма распространяется на правоотношения с 24 февраля 2022 года.

Чтобы освободиться от взносов по этим основаниям, надо подать заявление.

Ранее ФНС в письме от 01.11.2022 № БС-4-11/1437@ разъяснила порядок освобождения от взносов мобилизованных ИП. Основание – пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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