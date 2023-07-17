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✍ Подписка на журнал для бухгалтера «Разборы законов» всего за 299 рублей в месяц

Что такое «Разборы законов»? Это пошаговые текстовые и видео-инструкции про изменения в учете, налогах и кадрах. Кратко и на примерах эксперты рассказывают про новые законы и правила работы. С ними вы точно ничего не пропустите и защитите себя от ошибок и штрафов.
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Топовые Клерк.Разборы в июле

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Комментарии

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