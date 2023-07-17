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Коды ОКВЭД

Для блогерства будет отдельный ОКВЭД

Госдума анонсировала выделение блогерства в отдельный вид экономической деятельности.
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Автором инициативы выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

«Совсем скоро сфера, которая в нашей стране существует де-факто, наконец-то станет признанной областью экономической деятельности де-юре», — сообщила депутат.

По словам Лантратовой, масштаб рынка influence-маркетинга достиг 45-50 млрд рублей.

Идею уже поддержали в Минэкономразвития.

Депутат сообщила, что ранее встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Максимом Перлиным по поводу инициативы о выделении нового кода для блогеров в ОКВЭД. АБА свою очередь заручились поддержкой первого замруководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

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