Для блогерства будет отдельный ОКВЭД

Автором инициативы выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.
«Совсем скоро сфера, которая в нашей стране существует де-факто, наконец-то станет признанной областью экономической деятельности де-юре», — сообщила депутат.
По словам Лантратовой, масштаб рынка influence-маркетинга достиг 45-50 млрд рублей.
Идею уже поддержали в Минэкономразвития.
Депутат сообщила, что ранее встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Максимом Перлиным по поводу инициативы о выделении нового кода для блогеров в ОКВЭД. АБА свою очередь заручились поддержкой первого замруководителя Администрации президента Сергея Кириенко.
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