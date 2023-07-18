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❗ Будут штрафы до 100 тыс. рублей за отчеты о прослеживаемости

КоАП дополнят новыми статьями 15.49 – 15.53 со штрафами для участников оборота товаров, подлежащих прослеживаемости.
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Проект опубликован на федеральном портале.

Смотрите в нашей таблице, какие будут штрафы.

Нарушение

Статья КоАП

Штраф для ИП

Штраф для юрлиц

непредставление отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости

15.49

1 000 – 30 000

1 000 – 100 000

неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов прослеживаемости в счетах-фактурах и УПД

15.50

1 000 – 30 000

1 000 – 100 000

искажение реквизитов прослеживаемости в отчете

15.51

1 000

1 000

нарушение установленного способа представления счетов-фактур и УПД

15.52

200 – 30 000

200 – 100 000

Также будет штраф для юрлиц – операторов ЭДО за непредставление счетов-фактур с реквизитами прослеживаемости. Он составит 50 тыс. рублей за первое нарушение и от 100 тыс. до 150 тыс. – за повторное.

Штрафы для бизнеса заработают с 1 января 2024 года, для операторов ЭДО – с 1 июля 2024 года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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