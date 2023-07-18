❗ Будут штрафы до 100 тыс. рублей за отчеты о прослеживаемости

Проект опубликован на федеральном портале.
Смотрите в нашей таблице, какие будут штрафы.
Нарушение
Статья КоАП
Штраф для ИП
Штраф для юрлиц
непредставление отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости
15.49
1 000 – 30 000
1 000 – 100 000
неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов прослеживаемости в счетах-фактурах и УПД
15.50
1 000 – 30 000
1 000 – 100 000
искажение реквизитов прослеживаемости в отчете
15.51
1 000
1 000
нарушение установленного способа представления счетов-фактур и УПД
15.52
200 – 30 000
200 – 100 000
Также будет штраф для юрлиц – операторов ЭДО за непредставление счетов-фактур с реквизитами прослеживаемости. Он составит 50 тыс. рублей за первое нарушение и от 100 тыс. до 150 тыс. – за повторное.
Штрафы для бизнеса заработают с 1 января 2024 года, для операторов ЭДО – с 1 июля 2024 года.
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