❗ Будут штрафы до 100 тыс. рублей за отчеты о прослеживаемости

Проект опубликован на федеральном портале.

Смотрите в нашей таблице, какие будут штрафы.

Нарушение Статья КоАП Штраф для ИП Штраф для юрлиц непредставление отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости 15.49 1 000 – 30 000 1 000 – 100 000 неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов прослеживаемости в счетах-фактурах и УПД 15.50 1 000 – 30 000 1 000 – 100 000 искажение реквизитов прослеживаемости в отчете 15.51 1 000 1 000 нарушение установленного способа представления счетов-фактур и УПД 15.52 200 – 30 000 200 – 100 000

Также будет штраф для юрлиц – операторов ЭДО за непредставление счетов-фактур с реквизитами прослеживаемости. Он составит 50 тыс. рублей за первое нарушение и от 100 тыс. до 150 тыс. – за повторное.

Штрафы для бизнеса заработают с 1 января 2024 года, для операторов ЭДО – с 1 июля 2024 года.