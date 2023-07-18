С 1 августа соки и газировки подорожают на 10–20%

Подорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приведет к росту цен на безалкогольные напитки (газировку, соки) на 10–20% в России, пишет «Коммерсантъ».

PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены в среднем на 10–20% начиная с 1 августа.

По словам экспертов, у отрасли высока привязка цен к курсам валют: в себестоимости соков, около 70% затрат приходится на импортные концентрированные соки и пюре. Поэтому рост цен на безалкогольные напитки — отражение динамики валютного рынка.

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