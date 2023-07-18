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Обучение для бухгалтеров

Какой формат обучения вы предпочитаете? Опрос на «‎Клерке»

На «‎Клерке» на регулярной основе проходят различные вебинары, конференции, курсы повешения квалификации, где бухгалтеры прокачивают свои навыки. Хотим узнать, какой формат обучения вам нравится больше.
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Специально для компаний, создающих мероприятия для бухгалтеров, а также для бухгалтеров, которые хотят прокачать свои навыки и выйти на новый уровень в карьере и зарплате мы сделали сервис Мероприятия.

В этом разделе можно рассказать о продуктах компании и пригласить бухгалтеров на: семинары, полноценные курсы повышения квалификации и точечные вебинары. Каталог каждый день смотрят тысячи бухгалтеров со всей страны!

Хотим узнать у наших пользователей, какой формат обучения вам нравится больше всего, в комментария, напишите, пожалуйста, почему именно этот формат вам подходит больше остальных.

Какой формат обучения вам нравится?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

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