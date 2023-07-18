В счете-фактуре надо будет указывать прослеживаемые товары в составе работ и в виде комплекта

В счете-фактуре надо будет указывать не только те прослеживаемые товары, которые продаются как отдельный предмет, но в том случае, если они идут в составе работ.

Также надо отражать в счете-фактуре прослеживаемые товары в составе комплекта (набора).

В счете-фактуре должна быть их стоимость.

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

Отметим, что и сейчас надо выделять товары в составе комплекта и в составе работ (письмо ФНС от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9015@). Но теперь это четко пропишут в НК РФ.