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Конституционный суд запретил отказывать работникам в выходном пособии по договору

Суд признал конституционными положения ст. 178 ТК.
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В части 8 ст. 178 ТК сказано, что выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:

  • отказом работника от перевода на другую работу;

  • призывом работника на военную службу;

  • восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;

  • отказом работника от перевода на работу в другую местность;

  • признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности;

  • отказом работника от продолжения работы из-за изменений оусловий трудового договора.

Трудовым договором или коллективным договором могут предусмотрены другие случаи выплаты выходных пособий, а также могут устанавливаться повышенные размеры выходных пособий и (или) единовременной компенсации.

Суды трактовали эту норму по-разному. В частности, во взыскании могли отказать, если выплата не упоминалась в ТК, коллективном договоре или ином ЛНА работодателя, но была прописана в соглашении о расторжении трудового договора.

Конституционный суд постановил: нельзя отказать уволенному сотруднику в компенсации, которая зафиксирована в трудовом договоре или соглашении о его расторжении (постановление КС от 13.07.2023 № 40-П).

Пособие нужно выплатить, даже если при согласовании его размера руководство предприятия действовало недобросовестно и неразумно. В этом случае ответственность лежит на работодателе.

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Комментарии

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