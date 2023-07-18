Конституционный суд запретил отказывать работникам в выходном пособии по договору

В части 8 ст. 178 ТК сказано, что выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:
отказом работника от перевода на другую работу;
призывом работника на военную службу;
восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
отказом работника от перевода на работу в другую местность;
признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности;
отказом работника от продолжения работы из-за изменений оусловий трудового договора.
Трудовым договором или коллективным договором могут предусмотрены другие случаи выплаты выходных пособий, а также могут устанавливаться повышенные размеры выходных пособий и (или) единовременной компенсации.
Суды трактовали эту норму по-разному. В частности, во взыскании могли отказать, если выплата не упоминалась в ТК, коллективном договоре или ином ЛНА работодателя, но была прописана в соглашении о расторжении трудового договора.
Конституционный суд постановил: нельзя отказать уволенному сотруднику в компенсации, которая зафиксирована в трудовом договоре или соглашении о его расторжении (постановление КС от 13.07.2023 № 40-П).
Пособие нужно выплатить, даже если при согласовании его размера руководство предприятия действовало недобросовестно и неразумно. В этом случае ответственность лежит на работодателе.
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