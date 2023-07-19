Гендиром «дочки» Danone в России стал глава минсельхоза Чечни и племянник Кадырова

АО «Данон Россия» (российскую «дочку» Danone) возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, сообщили в РБК.
Закриев — племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, бывший управляющий делами главы и правительства республики, экс-руководитель администрации главы и правительства Чечни, а также бывший мэр Грозного. Чеченским минсельхозом он руководит с ноября 2020 года. Ему 32 года, он выпускник Московского суворовского училища и МГУ.
Напомним, Путин 16 июля передал акции «Данон Россия», принадлежащие иностранной организации Produits Laitiers Frais Est Europe и ООО «Данон трейд» во временное управление Росимущества. Это 83 млрд обыкновенных акций«Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих «Данон Трейд»
Комментарии14
Борис МальцевКлерк
емае
Это и есть одна из главных целей "СВО" - грабить под шумок.
грабим награбленное
Сразу надо было уходить, а не ждать чуда. Тогда и потери были бы не такими...
бывший
У них бабосов много. Даже не заметят.
ну а что..... малацы, вряд ли кто-то ожидал, что это все не по чиновникам разойдется
ОльгаГлавный бухгалтер
Перечитываем и учим наизусть, особенно последние три строфы:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
М.Ю.Лермонтов