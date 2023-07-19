Гендиром «дочки» Danone в России стал глава минсельхоза Чечни и племянник Кадырова

Не айс. Делюсь опытом инвестиций в краудлендинг Jetlend

В сентябре прошлого года решил попробовать новый для себя инвестиционный инструмент — краудлендинг. Выбор пал на Джетленд, который, собственно, номер 2 в краудлендинге после Потока. Если совсем грубо, то это займы МСБ от частных инвесторов, для МСБ это аналог кредитов или облигаций, но дешевле. Показывает доходность 35%, но… на самом деле нет.