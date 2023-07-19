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Общество

Гендиром «дочки» Danone в России стал глава минсельхоза Чечни и племянник Кадырова

Зампред правительства Чечни Ибрагим (Якуб) Закриев назначен главой российского подразделения Danone. Быший мэр Грозного и племянник главы Чечни Рамзана Кадырова.
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АО «Данон Россия» (российскую «дочку» Danone) возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, сообщили в РБК.

Закриев — племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, бывший управляющий делами главы и правительства республики, экс-руководитель администрации главы и правительства Чечни, а также бывший мэр Грозного. Чеченским минсельхозом он руководит с ноября 2020 года. Ему 32 года, он выпускник Московского суворовского училища и МГУ.

Напомним, Путин 16 июля передал акции «Данон Россия», принадлежащие иностранной организации Produits Laitiers Frais Est Europe и ООО «Данон трейд» во временное управление Росимущества. Это 83 млрд обыкновенных акций«Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих «Данон Трейд»

Комментарии

14
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    19.07.23, 10:14

    Борис МальцевКлерк

    емае 

  • Логотип Reaver
    Reaver 19.07.23, 10:29

    Это и есть одна из главных целей "СВО" - грабить под шумок.

    • Логотип SS-20
      SS-20 19.07.23, 11:39

      грабим награбленное

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 19.07.23, 10:44

    Сразу надо было уходить, а не ждать чуда. Тогда и потери были бы не такими...

    • Логотип Assessor.ru
      Assessor.ru Вчера в 11:41

      бывший

      У них бабосов много. Даже не заметят.

  • Логотип sonik24
    sonik24
    19.07.23, 12:22

    ну а что..... малацы, вряд ли кто-то ожидал, что это все не по чиновникам разойдется

  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 19.07.23, 12:42

    ОльгаГлавный бухгалтер

    Перечитываем и учим наизусть, особенно последние три строфы:

    Прощай, немытая Россия,
    Страна рабов, страна господ,
    И вы, мундиры голубые,
    И ты, им преданный народ.

    М.Ю.Лермонтов

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