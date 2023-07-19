❌ Дума отказалась продлевать право на платежки-02 на 2024 год

В 2023 году вместо уведомлений можно использовать платежки со статусом 02 и КБК конкретного налога. С 2024 года придется полностью перейти на уведомления.

Ко второму чтению законопроекта № 369931-8 поступили поправки, которые предполагают продление этой нормы до конца 2024 года.

Кроме того, сейчас право на плстежки-02 теряется, если сдать уведомление. Поправки предполагают, что сданное уведомление можно отозвать, тем самым вернуть себе право на платежки вместо уведомлений.

Автор этих поправок – депутат Оксана Дмитриева.

Но комитет ГД по бюджету и налогам эти поправки отклонил.

Также Оксана Дмитриева предлагала прописать в статье 78 НК право сдавать заявления о зачете в бумажном виде для тех, кто имеет право сдавать бумажные декларации.

Эта поправка тоже не вошла в законопроект ко второму чтению.

Для ИП лишь прописали право сдавать электронные заявления, но без КЭП – через личный кабинет с неквалифицированной электронной подписью.