Для ИП из новых регионов снизили фиксированные взносы

В 2023 году фиксированные взносы ИП составляют 45 842 руб. + % с дохода свыше 300 тыс. рублей. Бизнесмены их новых регионов будут платить 14 400 руб. и никакого 1% для них нет.

Закон с поправками в статью 430 НК РФ приняла Госдума.

Также в статье 430 НК РФ прописали размер взносов для ИП из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на 2024 и 2025 год:

2024 – 25 200 руб.;

2025 – 36 000 руб.

С 2026 года бизнесмены из новых регионов будут платить такие же взносы (включая 1%) как и их коллеги из других регионов.

Смотрите в нашей таблице, какие взносы будут в ближайшие годы.