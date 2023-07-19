Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Фиксированные взносы ИП

Для ИП из новых регионов снизили фиксированные взносы

В 2023 году фиксированные взносы ИП составляют 45 842 руб. + % с дохода свыше 300 тыс. рублей. Бизнесмены их новых регионов будут платить 14 400 руб. и никакого 1% для них нет.
46

Закон с поправками в статью 430 НК РФ приняла Госдума.

Также в статье 430 НК РФ прописали размер взносов для ИП из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на 2024 и 2025 год:

  • 2024 – 25 200 руб.;

  • 2025 – 36 000 руб.

С 2026 года бизнесмены из новых регионов будут платить такие же взносы (включая 1%) как и их коллеги из других регионов.

Смотрите в нашей таблице, какие взносы будут в ближайшие годы.                                                                      

Взносы ИП

2023

2024

Все регионы, кроме новых

Новые регионы

Все регионы, кроме новых

Новые регионы

Взнос в совокупном фиксированном размере

45 842

14 400

49 500

25 200

Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей

1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061

1% с дохода свыше 300 000, но не более

277 571

Итого максимальный взнос

257 061 + 45 842 = 302 903

14 400

277 571 + 49 500 =

327 071

25 200

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Социальные пособия

    Средний заработок для пособия по безработице: что изменилось в правилах исчисления. Часть 2

    Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, выплачивается пособие. В общем случае средний заработок исчисляется органами службы занятости населения (СЗН). Но в определенных случаях исчисление среднего заработка возложено на работодателя.

    33
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Разбор препарата: Виброцил. Стоит ли бухгалтерам капать его?

    В инструкции к препарату написан широкий спектр показаний — острый и аллергический ринит, синусит, отит и др. О том, стоит ли пользоваться препаратом, рассказывает ЛОР-врач DocDeti и DocMed Анна Яковлева.

    Разбор препарата: Виброцил. Стоит ли бухгалтерам капать его?
    2
    38
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Самозанятые

    Как запретить самозанятому разглашать информацию о вашем сотрудничестве 

    В распоряжение самозанятых попадает информация, которая представляет коммерческую ценность для заказчика. Она не должна оказаться в открытом доступе, стать известна конкурентам или потребителям. Расскажем, как защититься от утечки конфиденциальных данных при сотрудничестве с самозанятыми.

    Как запретить самозанятому разглашать информацию о вашем сотрудничестве 
    173
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Виды деятельности для НПД

    НПД. Налог на самозанятых при реализации интеллектуальной собственности

    Рассматривается возможность применения налога на профессиональный доход при реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

    22
    Логотип Михаил Гаранин
    Михаил Гаранин
    Банкротство

    Право должника на отказ от заявления о несостоятельности, поданного в порядке ст. 9 Закона о банкротстве

    Должник имеет право заявить отказ от заявления о несостоятельности, которое подал он сам в порядке п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве. Производство по заявлению подлежит прекращению.

    Право должника на отказ от заявления о несостоятельности, поданного в порядке ст. 9 Закона о банкротстве
    19
    Логотип micha gladiator
    micha gladiator

    Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами

    Обучение бухгалтеров компаний стало простым и эффективным благодаря системе контроля за обучением в «Клерк.Премиум». Теперь вы можете легко назначать онлайн-курсы и вебинары своим сотрудникам прямо в их личном кабинете и контролировать процесс выполнения заданий.

    Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами
    3
    173
    Читать еще