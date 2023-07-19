Для ИП из новых регионов снизили фиксированные взносы

Закон с поправками в статью 430 НК РФ приняла Госдума.
Также в статье 430 НК РФ прописали размер взносов для ИП из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на 2024 и 2025 год:
2024 – 25 200 руб.;
2025 – 36 000 руб.
С 2026 года бизнесмены из новых регионов будут платить такие же взносы (включая 1%) как и их коллеги из других регионов.
Смотрите в нашей таблице, какие взносы будут в ближайшие годы.
Взносы ИП
2023
2024
Все регионы, кроме новых
Новые регионы
Все регионы, кроме новых
Новые регионы
Взнос в совокупном фиксированном размере
45 842
14 400
49 500
25 200
Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей
1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061
–
1% с дохода свыше 300 000, но не более
277 571
–
Итого максимальный взнос
257 061 + 45 842 = 302 903
14 400
277 571 + 49 500 =
327 071
25 200
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