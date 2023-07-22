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ОСАГО

ОСАГО разрешат оформлять на срок от одного дня

Автовладельцы смогут застраховать автомобиль сроком от одного дня до трех месяцев.
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Центробанк поддержал законопроект о запуске краткосрочных договоров ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

Страховку можно будет оформить на срок от одного дня до трех месяцев.

Начало действия полиса можно отсрочить, чтобы у мошенников не было возможности купить полис сразу после ДТП.

Страховщики в краткосрочных договорах ОСАГО смогут сами устанавливать понижающий коэффициент. Однако в этом расчете придется ориентироваться на установленный Центробанком тарифный коридор.

Представитель компании «Абсолют Страхование» Ольга Асташкина считает, что клиенты страховых организаций будут забывать о продлении покрытия, в итоге на дорогах станет больше авто без ОСАГО.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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