🔔 В заявлении о зачете ЕНП надо указывать общий КБК без цифры «1» в 14-ом знаке

Для зачета ЕНП в счет предстоящей обязанности по какому-то налогу надо заполнить заявление о зачете КНД 1150057. В нем, в том числе, указывают КБК.

Это заявление утверждено приказом ФНС от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@.

Кроме того, налоговики выпустили памятку по заполнению этого заявления (письмо ФНС от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516@).

И в приказе, и в памятке предусмотрено отражение КБК без указания признаков «налог», «штраф» во всех заявлениях.

Об этом сообщает ФНС в письме от 20.06.2023 № ЗГ-3-8/8042@.

Имеются в виду заявления о зачете (КНД 1150057) и отмене зачета (КНД 1165171).

Вот как заполнено заявление в памятке:

Вместе с тем, отметим, что в приказе ФНС, утвердившем формы заявлений, нет указания на порядок заполнения КБК.

Вот что сказано в описании формата заявления:

Таким образом, четкое указание на «0» в 14-ом знакоместе КБК есть только в примере к памятке от ФНС.

Отметим, что на практике бухгалтеры сдают заявления с цифрой «1» (налог) и эти заявления обрабатываются и отражаются в отложенных платежах на ЕНС.

А как вы заполняли поле «КБК» в заявлении о зачете?

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