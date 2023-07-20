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Предприниматели из Москвы могут посмотреть реестр исполнения контрактов

Теперь не нужно искать закрывающие документы в приложениях к электронным договорам. Они все собраны в реестре исполнения контрактов, в личном кабинете предпринимателя.
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На портале поставщиков в личном кабинете московского предпринимателя появился реестр исполнения контрактов. Об этом сказано на сайте мэра столицы.

Так предприниматели смогут быстрее отслеживать статус исполнения по заключенным контрактам и лучше выстраивать работу с заказчиками.

Раньше документы об исполнении контрактов, накладные, акты приемки-передачи и счета-фактуры подгружались вместе с электронными договорами. Поставщикам было сложно их отследить.

Сейчас полный список закрывающих документов можно найти в разделе «Мои контракты», вкладка «Исполнения».

Портал поставщиков работает с 2013 года, сейчас там зарегистрировано больше 310 тыс. поставщиков со всей страны. Каждый день предприниматели заключают около 1,5 тыс. контрактов.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
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