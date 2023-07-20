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Страховые взносы

Компенсация сотрудникам за детский сад для ребенка облагается взносами

Если компания компенсирует своим сотрудникам расходы на оплату детского сада, то такая компенсацию, по мнению Минфина, относится к выплатам в рамках трудовых отношений. А значит, будут страховые взносы.
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Компания полагает, что такая выплата имеет социальный характер. Она не зависит от квалификации работников и качества выполняемой работы и не связана с выполнением трудовых обязанностей. По этой причине взносов быть нее должно.

Но Минфин с таким рассуждением не согласен (письмо от 28.06.2023 № 03-15-05/60166).

Перечень не подлежащих обложению страховыми взносами выплат, установленный статьей 422 НК.

Он исчерпывающий, и там нет компенсации работодателем платы работников за содержание детей в детских дошкольных учреждениях.

А значит, эта компенсация идет в рамках трудовых отношений и на нее надо начислять взносы.

И вообще, не только зарплата относится к выплатам в рамках трудовых отношений, но и выплаты социального, компенсационного характера. Если их нет в перечне ст. 422 НК, то будут взносы.

Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 59 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    кто бы сомневался(((

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 50 минут назад

      Главный бухгалтер

      а что тут удивительного вообще?

      всё справедливо: работник получает дополнительный доход. И какая разница на кого он дальше тратит: на себя, на ребёнка или на левую бабу/мужика - бухгалтеру ещё в этих документах копаться надо? и каким образом они сдаваться должны? через Авансовый?

      Нафиг это нужно!

      Дир добрый, разрешил доначислять лишнее - само-собой это тоже самое как и вся зарплата, только выделена в отдельную колонку. Само-собой и все налоги по полному кругу с неё!

      Совершенно справедливо! и нефиг бухгалтеру сводить с ума его голову

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