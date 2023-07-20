Компенсация сотрудникам за детский сад для ребенка облагается взносами

Компания полагает, что такая выплата имеет социальный характер. Она не зависит от квалификации работников и качества выполняемой работы и не связана с выполнением трудовых обязанностей. По этой причине взносов быть нее должно.
Но Минфин с таким рассуждением не согласен (письмо от 28.06.2023 № 03-15-05/60166).
Перечень не подлежащих обложению страховыми взносами выплат, установленный статьей 422 НК.
Он исчерпывающий, и там нет компенсации работодателем платы работников за содержание детей в детских дошкольных учреждениях.
А значит, эта компенсация идет в рамках трудовых отношений и на нее надо начислять взносы.
И вообще, не только зарплата относится к выплатам в рамках трудовых отношений, но и выплаты социального, компенсационного характера. Если их нет в перечне ст. 422 НК, то будут взносы.
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
кто бы сомневался(((
Главный бухгалтер
а что тут удивительного вообще?
всё справедливо: работник получает дополнительный доход. И какая разница на кого он дальше тратит: на себя, на ребёнка или на левую бабу/мужика - бухгалтеру ещё в этих документах копаться надо? и каким образом они сдаваться должны? через Авансовый?
Нафиг это нужно!
Дир добрый, разрешил доначислять лишнее - само-собой это тоже самое как и вся зарплата, только выделена в отдельную колонку. Само-собой и все налоги по полному кругу с неё!
Совершенно справедливо! и нефиг бухгалтеру сводить с ума его голову