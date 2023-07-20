Компенсация сотрудникам за детский сад для ребенка облагается взносами

Если компания компенсирует своим сотрудникам расходы на оплату детского сада, то такая компенсацию, по мнению Минфина, относится к выплатам в рамках трудовых отношений. А значит, будут страховые взносы.

Компания полагает, что такая выплата имеет социальный характер. Она не зависит от квалификации работников и качества выполняемой работы и не связана с выполнением трудовых обязанностей. По этой причине взносов быть нее должно.

Но Минфин с таким рассуждением не согласен (письмо от 28.06.2023 № 03-15-05/60166).

Перечень не подлежащих обложению страховыми взносами выплат, установленный статьей 422 НК.

Он исчерпывающий, и там нет компенсации работодателем платы работников за содержание детей в детских дошкольных учреждениях.

А значит, эта компенсация идет в рамках трудовых отношений и на нее надо начислять взносы.

И вообще, не только зарплата относится к выплатам в рамках трудовых отношений, но и выплаты социального, компенсационного характера. Если их нет в перечне ст. 422 НК, то будут взносы.