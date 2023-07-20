Провести на ЕНС уменьшение аванса по УСН по платежке-02 без уведомления не получится

Недавно ФНС разрешила бизнесу сдавать отрицательные уведомления, чтобы уменьшить аванс по УСН, если за 2 квартал он меньше, чем за 1-ый. Но не все сдают уведомления, кто-то остался на «старой схеме» с платежками-02.

Если ИП платит налог по УСН платежками-02, как ему уменьшить свои начисленные обязательства? Такой вопрос задали в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги подсказывают, что у ИП есть два варианта:

ничего не делать, смириться с тем, что уменьшение пройдет по декларации, которую он сдаст в апреле следующего года (по строке 050 раздела 1);

сдать отрицательное уведомление, но тогда и за 3 квартал также придется сдавать уведомление.

Таким образом, сейчас приверженцы платежек-02 не могут уменьшить свои начисления на ЕНС, если они и дальше хотят пользоваться своим правом платить авансы по УСН платежками.