Муж и жена могут получить имущественный вычет на одну квартиру

Разъяснения дает Минфин в письме от 04.07.2023 № 3-04-05/62162.
В отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, имущественный вычет по НДФЛ вправе получить каждый из супругов, говорится в документе.
Лимит – 2 млн рублей на человека.
Например, если квартиру купили за 5 млн рублей, то каждый из супругов может заявить вычет по 2 млн рублей.
Вместе с тем если один из супругов ранее воспользовался имущественным вычетом на покупку жилья, то получить его повторно по этой общей квартире он не может.
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