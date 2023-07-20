Муж и жена могут получить имущественный вычет на одну квартиру

Если супруги купили квартиру, неважно, на чье имя она оформлена. Она все равно общая. Право на имущественный вычет будут иметь оба супруга.

Разъяснения дает Минфин в письме от 04.07.2023 № 3-04-05/62162.

В отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, имущественный вычет по НДФЛ вправе получить каждый из супругов, говорится в документе.

Лимит – 2 млн рублей на человека.

Например, если квартиру купили за 5 млн рублей, то каждый из супругов может заявить вычет по 2 млн рублей.

Вместе с тем если один из супругов ранее воспользовался имущественным вычетом на покупку жилья, то получить его повторно по этой общей квартире он не может.