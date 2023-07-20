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Имущественный вычет

Муж и жена могут получить имущественный вычет на одну квартиру

Если супруги купили квартиру, неважно, на чье имя она оформлена. Она все равно общая. Право на имущественный вычет будут иметь оба супруга.
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Разъяснения дает Минфин в письме от 04.07.2023 № 3-04-05/62162.

В отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, имущественный вычет по НДФЛ вправе получить каждый из супругов, говорится в документе.

Лимит – 2 млн рублей на человека.

Например, если квартиру купили за 5 млн рублей, то каждый из супругов может заявить вычет по 2 млн рублей.

Вместе с тем если один из супругов ранее воспользовался имущественным вычетом на покупку жилья, то получить его повторно по этой общей квартире он не может.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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