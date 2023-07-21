Альфа-банк собирается купить акции в агрегаторе билетов «Кассир.ру»

Альфа-банк намерен получить блокирующий пакет акций в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру». Об этом пишет «Коммерсант».
Сумма сделки может превысить 1 млрд рублей.
Раньше совладельцем сервиса «Кассир.ру» был банк «Тинькофф». Структуры кредитной организации вышли из капитала компании в 2021 году.
Сейчас у Альфа-банка нет интегрированной экосистемы с развлекательными продуктами. Покупка контрольного пакета акций позволит встроить билетную платформу в мобильное приложение банка и привлечь дополнительную аудиторию.
На конец 2022 года выручка ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор» составила 770 млн рублей, чистая прибыль — 8,6 млн рублей.
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