Альфа-банк собирается купить акции в агрегаторе билетов «Кассир.ру»

Коллектив с душком. Как сказать сотруднику, что от него воняет. Пятничный демотиватор

Я искренне не понимаю, откуда в XXI веке в офисах берутся люди, которые пахнут так, словно душа, мыла и дезодоранта еще не изобрели. Конечно, сообщить коллеге о том, что от него пованивает — дело крайне деликатное и непростое, но бороться с душком как-то надо. Давайте искать ответ, как победить офисных вонючек вместе. Подключайтесь!