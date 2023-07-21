Лимит доходов по ПСН останется на уровне 60 млн рублей

Сейчас по ПСН такие лимиты: ССЧ до 15 человек доходы до 60 млн рублей. Повышать их не собираются.

Минфин в письме от 05.07.2023 № 03-11-11/62573 ответил отказом на предложение повысить лимит численности до 30 человек, лимит доходов – до 150 млн рублей.

Во-первых, доля ИП, приближающихся к лимиту доходов, невелика – всего 2%.

Во-вторых, увеличение лимитов приведет к выпадающим доходам бюджета.

В-третьих, есть еще УСН, куда можно перейти с ПСН.

В-четвертых, в некоторых регионах снижены ставки по УСН.

В этой связи повышение лимитов по ПСН нецелесообразно, ответил Минфин.

Также Минфин ответил отказом на предложение повысить лимиты по УСН (по доходам и стоимости ОС).