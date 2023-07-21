Лимит доходов по ПСН останется на уровне 60 млн рублей

Минфин в письме от 05.07.2023 № 03-11-11/62573 ответил отказом на предложение повысить лимит численности до 30 человек, лимит доходов – до 150 млн рублей.
Во-первых, доля ИП, приближающихся к лимиту доходов, невелика – всего 2%.
Во-вторых, увеличение лимитов приведет к выпадающим доходам бюджета.
В-третьих, есть еще УСН, куда можно перейти с ПСН.
В-четвертых, в некоторых регионах снижены ставки по УСН.
В этой связи повышение лимитов по ПСН нецелесообразно, ответил Минфин.
Также Минфин ответил отказом на предложение повысить лимиты по УСН (по доходам и стоимости ОС).
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