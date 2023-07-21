Лимит доходов и основных средств на УСН повышать не будут

Если повысить лимит доходов по УСН до 500 млн рублей, то потери бюджета составят 730 млрд рублей. Да и не так много компаний сейчас превышают лимит в 200 млн – всего 0,019%. Поэтому повышать лимит не будут.

В Минфин поступило предложение повысить лимиты по УСН: для доходов – 800 млн рублей, для ОС – 800 млн рублей.

Но ведомство такую идею не поддержало (письмо от 05.07.2023 03-11-06/2/62581).

С 2021 года лимит по УСН (для повышенной ставки) увеличили лимит со 150 млн до 200 млн рублей. Это лимит индексируется. На 2023 года он составляет 251,4 млн рублей.

По ОС сейчас лимит – 150 млн рублей. Доля тех, кто его превысил, – 0,007%

Если повысить лимиты, то бюджет потеряет доход:

при повышении лимита доходов до 500 млн – на 730 млрд рублей;

при повышении лимита ОС до 300 млн – на 22,6 млрд рублей.

По результатам проработки данного вопроса сделан вывод о нецелесообразности в настоящее время увеличения предельных значений доходов и стоимости основных средств в целях применения УСН, сообщает Минфин.

Также Минфин отверг предложение увеличить лимит дохода по ПСН.

Он сейчас составляет 60 млн рублей и только 2% ИП на ПСН превышают его.

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