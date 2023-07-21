Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Лимит доходов и основных средств на УСН повышать не будут

Если повысить лимит доходов по УСН до 500 млн рублей, то потери бюджета составят 730 млрд рублей. Да и не так много компаний сейчас превышают лимит в 200 млн – всего 0,019%. Поэтому повышать лимит не будут.
69

В Минфин поступило предложение повысить лимиты по УСН: для доходов – 800 млн рублей, для ОС – 800 млн рублей.

Но ведомство такую идею не поддержало (письмо от 05.07.2023 03-11-06/2/62581).

С 2021 года лимит по УСН (для повышенной ставки) увеличили лимит со 150 млн до 200 млн рублей. Это лимит индексируется. На 2023 года он составляет 251,4 млн рублей.

По ОС сейчас лимит – 150 млн рублей. Доля тех, кто его превысил, – 0,007%

Если повысить лимиты, то бюджет потеряет доход:

  • при повышении лимита доходов до 500 млн – на 730 млрд рублей;

  • при повышении лимита ОС до 300 млн – на 22,6 млрд рублей.

По результатам проработки данного вопроса сделан вывод о нецелесообразности в настоящее время увеличения предельных значений доходов и стоимости основных средств в целях применения УСН, сообщает Минфин.

Также Минфин отверг предложение увеличить лимит дохода по ПСН.

Он сейчас составляет 60 млн рублей и только 2% ИП на ПСН превышают его.

Научиться премудростям работы на УСН в 2023 году можно на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

После курса сможете:
☑️ Правильно составлять отчетность.
☑️ Вести бухгалтерский и налоговый учет.
☑️ Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора и отправим вам оригинал по почте.

Записаться.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Права потребителей

    Защита прав потребителей. Интернет-компании обяжут уведомлять граждан о наличии цифровых подписок и списании средств за них

    Сервисы обяжут уведомлять о каждом списании денег за подписку. Новый законопроект.

    5
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Коллектив с душком. Как сказать сотруднику, что от него воняет. Пятничный демотиватор

    Я искренне не понимаю, откуда в XXI веке в офисах берутся люди, которые пахнут так, словно душа, мыла и дезодоранта еще не изобрели. Конечно, сообщить коллеге о том, что от него пованивает — дело крайне деликатное и непростое, но бороться с душком как-то надо. Давайте искать ответ, как победить офисных вонючек вместе. Подключайтесь!

    Коллектив с душком. Как сказать сотруднику, что от него воняет. Пятничный демотиватор
    23
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    ГК РФ

    Килограммы против штук: как ошибка в цене договора привела к недействительности сделки

    О влиянии технической ошибки в цене договора на его действительность. Навеяно делом ЦУМ. Немного теории о сделках из-за ошибки, а также пример дела о покупке бумаги по завышенной цене.

    Килограммы против штук: как ошибка в цене договора привела к недействительности сделки
    6
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Выбор системы налогообложения

    Как использовать региональные налоговые льготы

    В некоторых регионах действуют льготные налоговые ставки. Зарегистрировав бизнес в таком регионе можно сэкономить на налогах. Нужно ли для этого физически переводить бизнес в льготный регион — вопрос неоднозначный. В статье — разбор с примерами из судебной практики.

    Как использовать региональные налоговые льготы
    30
    Логотип Олеся Бакаева
    Олеся Бакаева
    Поиск работы бухгалтеров

    «Вы за месяц не нашли, а я за день нашел» — как не нужно нанимать главного бухгалтера

    Наша компания не специализируется на услугах подбора сотрудников. Однако иногда клиенты просят помочь, и мы помогаем. Сегодня расскажем историю одного найма, которая случилась пару месяцев назад. Имена вымышленные, герои настоящие.

    «Вы за месяц не нашли, а я за день нашел» — как не нужно нанимать главного бухгалтера
    1
    138
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Авторское право

    Второе имя: как и для чего регистрировать псевдоним?

    Что такое псевдоним? В привычном понимании — это вымышленное имя творческой личности. Разберемся, кто может носить псевдоним и нужно ли его зарегистрировать как товарный знак?

    Второе имя: как и для чего регистрировать псевдоним?
    17
    Логотип Клерк.Премиум
    Клерк.Премиум
    Обучение для бухгалтеров

    📢 Внимание, бухгалтеры! 50 курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 800 разборов - всего за 2499 руб./мес.

    Только до 31 июля бухгалтерский сервис обучения и консультаций Клерк.Премиум будет стоить 2499 руб. в месяц.

    📢 Внимание, бухгалтеры! 50 курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 800 разборов - всего за 2499 руб./мес.
    4
    218
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Инвестиции

    Как привлечь инвестиции: способы, этапы и виды инвестиционных соглашений

    Самый простой и понятный способ получить финансирование — кредитование. Но если у компании нет собственных активов, взять кредит в банке довольно сложно. Выход — получить капитал от инвесторов. В этой статье расскажем о том, какие способы привлечения инвестиций существуют, и какие инвесторы подойдут для различных целей и компаний.

    Как привлечь инвестиции: способы, этапы и виды инвестиционных соглашений
    1
    15
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Оптимизация налогообложения

    Оптимизация расходов на персонал и исполнителей: налоговые последствия и риски

    Неверное применение методов налоговой оптимизации и ошибки в учете приводят бизнес к значительным налоговым рискам, а топ-менеджеров и учредителей к субсидиарной и уголовной ответственности. О том, как правильно оптимизировать расходы, рассказываю в сегодняшнем видео.

    1
    56
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Иностранные работники

    Патент или РВП. Что выгоднее

    Использование труда иностранцев, особенно в таких отраслях, как строительство, клининг и общепит, приобретает все большую популярность. Но, чтобы иметь возможность законно трудиться на территории РФ, иностранец должен иметь РВП или трудовой патент. Разберем, в чем отличие двух этих документов, какой выгоднее и быстрее оформить.

    Патент или РВП. Что выгоднее
    77
    Читать еще