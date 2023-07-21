⚡Идеальный абонемент для бухгалтера: доступ к вебинарам и онлайн-курсам на месяц всего за 999 рублей

Участововать в вебинарах и учиться на онлайн-курсах могут не только бухгалтеры, но и кадровики, ИП, директора, юристы, самозанятые, стремящиеся расширить свои знания и навыки.
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Это подписка сразу на несколько сервисов:
Онлайн-курсы. Более 50 онлайн-курсов с сертификатами.
Топовые темы и лекторы: налоговые проверки, ФСБУ, ЕНП, декларации, ошибки в отчетности, уведомления, работа в 1С, учет и расчет зарплаты, больничных, отпускных — разбираем все бухгалтерские и кадровые темы.
Новый вебинар каждый день (смотрите календарь вебинаров). Вы можете посещать эфиры и задавать экспертам вопросы онлайн. В спикерах — только практикующие эксперты с опытом. На вебинарах выступают налоговые адвокаты, аттестованные налоговые консультанты, аудиторы, внедренцы 1С, именитые юристы и чиновники.
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Что не входит
Безлимитные консультации. Задавайте сколько угодно вопросов в течение срока подписки. Отвечаем за несколько часов. У нас целый пул экспертов по всем нужным темам: расчет и уплата налогов, налоговая оптимизация, бухгалтерский и кадровый учет, 1С, право.
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