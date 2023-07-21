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Обучение для бухгалтеров

⚡Идеальный абонемент для бухгалтера: доступ к вебинарам и онлайн-курсам на месяц всего за 999 рублей

Клерк знает, как бухгалтеру важно постоянно совершенствоваться в профессии, не пропускать важные изменения и быть готовым к проверкам. Мы отметили ваш интерес к обучению на наших курсах и вебинарах и запустили совершенно новый тариф! Месячный абонемент для доступа к вебинарам и онлайн-курсам, подготовленным нашими экспертами.
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Участововать в вебинарах и учиться на онлайн-курсах могут не только бухгалтеры, но и кадровики, ИП, директора, юристы, самозанятые, стремящиеся расширить свои знания и навыки.

По абонементу вам открывается доступ к более чем 50 онлайн-курсам с сертификатами и 600 вебинарам всего за 999 рублей в месяц. В каталоге обучения удобный поиск и фильтры.

Купить абонемент можно прямо сейчас, просто перейдя по ссылке: Мгновенный доступ к вебинарам и онлайн-курсам «Клерк.Премиум».

Что входит в Абонемент?

Это подписка сразу на несколько сервисов:

  1. Онлайн-курсы. Более 50 онлайн-курсов с сертификатами.

    Топовые темы и лекторы: налоговые проверки, ФСБУ, ЕНП, декларации, ошибки в отчетности, уведомления, работа в 1С, учет и расчет зарплаты, больничных, отпускных — разбираем все бухгалтерские и кадровые темы.

  2. Новый вебинар каждый день (смотрите календарь вебинаров). Вы можете посещать эфиры и задавать экспертам вопросы онлайн. В спикерах — только практикующие эксперты с опытом. На вебинарах выступают налоговые адвокаты, аттестованные налоговые консультанты, аудиторы, внедренцы 1С, именитые юристы и чиновники.

  3. Записи вебинаров. Получите доступ к обширной базе вебинаров на «Клерке». Более 600 вебинаров, разработанных нашими экспертами для бухгалтеров, кадровиков и менеджеров, доступны с удобными функциями поиска и фильтрации.

  4. Отсутствие рекламы на «Клерке». Никаких баннеров! Мы предоставляем вам чистое рабочее пространство без назойливой рекламы.

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Что не входит

  1. Безлимитные консультации. Задавайте сколько угодно вопросов в течение срока подписки. Отвечаем за несколько часов. У нас целый пул экспертов по всем нужным темам: расчет и уплата налогов, налоговая оптимизация, бухгалтерский и кадровый учет, 1С, право.

  2. Журнал Разборы законов: короткие и емкие видео и текстовые инструкции про все изменения. Каждый день выходят два новых разбора. И еще у вас будет уникальная возможность заказать разбор на свою тему главреду «Клерка».

Эти продукты можно купить отдельно или активировать подписку на «Клерк.Премиум». До 31 июля можно оформить месячную подписку с большой скидкой.

Купить подписку на Клерк.Премиум

Все, что мы делаем, мы делаем с любовью к бухгалтеру и его работе!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
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    Логотип ToT
    ToT

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