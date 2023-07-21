💥 Бухгалтерам теперь можно пройти 50 онлайн-курсов с сертификатами за 999 рублей

Запускаем абонемент для бухгалтеров, которым важно получить новые навыки и подтвердить свои умения сертификатами. Центр обучения «Клерка» предлагает месячный доступ ко всему каталогу обучения - 50 онлайн-курсов и 650 вебинаров - за 999 рублей! Не откладывайте новые знания на потом, начните прокачивать навыки сегодня.

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По абонементу вам открывается доступ к более чем 50 онлайн-курсам с сертификатами и 650 вебинарам всего за 999 рублей в месяц. В каталоге обучения удобный поиск и фильтры. Купить абонемент можно прямо сейчас по ссылке.

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Это подписка сразу на несколько сервисов:

Онлайн-курсы. Более 50 онлайн-курсов с сертификатами. Топовые темы и лекторы: налоговые проверки, ФСБУ, ЕНП, декларации, ошибки в отчетности, уведомления, работа в 1С, учет и расчет зарплаты, больничных, отпускных — разбираем все бухгалтерские и кадровые темы. Новый вебинар каждый день (смотрите календарь вебинаров). Вы можете посещать эфиры и задавать экспертам вопросы онлайн. В спикерах — только практикующие эксперты с опытом. На вебинарах выступают налоговые адвокаты, аттестованные налоговые консультанты, аудиторы, внедренцы 1С, именитые юристы и чиновники. Записи вебинаров. Получите доступ к обширной базе вебинаров на «Клерке». Более 600 вебинаров, разработанных нашими экспертами для бухгалтеров, кадровиков и менеджеров, доступны с удобными функциями поиска и фильтрации. Отсутствие рекламы на «Клерке». Никаких баннеров! Мы предоставляем вам чистое рабочее пространство без назойливой рекламы.

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