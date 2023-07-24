Более 100 тыс. организаций зарегистрированы с типовым уставом

При регистрации бизнеса можно не составлять свой устав, а выбрать типовой. Более 100 тыс. компаний именно так и поступили, сообщает ФНС.

Выбрать устав можно в специальном сервисе ФНС. Всего там 36 типовых уставов.

В итоге информация об использовании типового устава с указанием его номера содержится в выписке из ЕГРЮЛ, а все типовые уставы размещены в открытом доступе.

В типовых уставах нет сведений о наименовании организации, месте ее нахождения и размере уставного капитала, поэтому при их изменении в них не придется вносить корректировки.

Выбрать типовой устав может как новый бизнес, так и действующий.

При переходе на типовой устав его не требуется представлять в налоговую, а также уплачивать пошлину при переходе ООО с собственного устава на типовой.

Кстати, недавно утвердили 10 видов типовых уставов для НКО.