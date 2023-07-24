Минфин готовится к эксперименту по электронной регистрации бизнеса

Теперь предприниматели смогут зарегистрировать бизнес онлайн, дистанционно открыть счет и получить электронную подпись.

Минфин предложил провести эксперимент, который позволит всем желающим удаленно пройти регистрацию бизнеса, завести счет и оформить цифровую подпись. Законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.

Проект постановления предусматривает проведение эксперимента по реализации комплексной услуги «Старт бизнеса онлайн», включающей в себя электронную регистрацию бизнеса, дистанционное открытие счета при регистрации бизнеса и получение электронной подписи, — сказано в пояснительной записке.

Координатором эксперимента будет ФНС, его начнут проводить с 1 сентября 2023 года до 31 мая 2025 года.

Авторы инициативы считают, что в результате эксперимента увеличится число пользователей Единой биометрической системы (ЕБС). Поскольку завести дистанционный счет в банке можно только при помощи биометрии.