Путин подписал закон о цифровом рубле

Теперь в стране будет три формы валюты: наличная, безналичная и цифровая.

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании электронной платформы. Об этим пишет «ТАСС».

Цифровой рубль стал дополнительной формой российской национальной валюты.

Совершать операции с цифровым рублем можно на специальной платформе, информационную систему которой контролирует Центробанк.

Закон вступит в силу 1 августа 2023 года, за исключением некоторых положений.

Доступ к платформе будет у иностранных банков и нерезидентов. До 31 декабря 2024 года Центробанк и Росфинмониторинг определят круг пользователей.