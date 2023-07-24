Путин подписал закон о цифровом рубле

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании электронной платформы. Об этим пишет «ТАСС».
Цифровой рубль стал дополнительной формой российской национальной валюты.
Совершать операции с цифровым рублем можно на специальной платформе, информационную систему которой контролирует Центробанк.
Закон вступит в силу 1 августа 2023 года, за исключением некоторых положений.
Доступ к платформе будет у иностранных банков и нерезидентов. До 31 декабря 2024 года Центробанк и Росфинмониторинг определят круг пользователей.
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