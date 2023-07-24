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Ценные бумаги

ЦБ не определился, можно ли гражданам РФ торговать бумагами на зарубежных биржах

Эльвира Набиуллина заявила, что по вопросу о законности сделок с зарубежными ценными бумагами на иностранных биржах существует правовая неопределенность.
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На пресс-конференции ЦБ Эльвира Набиуллина ушла от прямого ответа на вопрос суть которого сводилась: что сейчас делать инвестором, совершающим сделки с ценными бумагами на зарубежных биржах?

В ответ Набиуллина сообщила, что по вопросу о законности сделок с зарубежными ценными бумагами на иностранных биржах «есть правовая неопределенность» и в ближайшее время ЦБ определиться с этим вопросом и даст официальные разъяснения.

На данный момент существуют высокие риски, что сделки с зарубежными бумагами на иностранных счетах могут признания незаконными, из-за того, что второй стороной может оказаться «недружественное» лицо.

Комментарии

7
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Конечно нет, они же не православные

    • Логотип id189457568
      id189457568 1 час назад

      Как бы напоминаю, что в РФ живут не только православные.

      • Логотип ToT
        ToT
        Сотрудник
        1 час назад

        Борис МальцевКлерк

        И? 

        • Логотип id189457568
          id189457568 1 час назад

          Причем тут вообще православные?

          • Логотип IriEro
            IriEro 1 час назад

            Ирина

            В переносном смысле.

          • Логотип ToT
            ToT
            Сотрудник
            1 час назад

            Борис МальцевКлерк

            Потому что скрепы не нужно разрушать )

            • Логотип id189457568
              id189457568 48 минут назад

              Угу.

              Осталось еще уйти в буддисты, чтоб принять ислам. 😀

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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