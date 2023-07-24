ЦБ не определился, можно ли гражданам РФ торговать бумагами на зарубежных биржах

Эльвира Набиуллина заявила, что по вопросу о законности сделок с зарубежными ценными бумагами на иностранных биржах существует правовая неопределенность.

На пресс-конференции ЦБ Эльвира Набиуллина ушла от прямого ответа на вопрос суть которого сводилась: что сейчас делать инвестором, совершающим сделки с ценными бумагами на зарубежных биржах?

В ответ Набиуллина сообщила, что по вопросу о законности сделок с зарубежными ценными бумагами на иностранных биржах «есть правовая неопределенность» и в ближайшее время ЦБ определиться с этим вопросом и даст официальные разъяснения.

На данный момент существуют высокие риски, что сделки с зарубежными бумагами на иностранных счетах могут признания незаконными, из-за того, что второй стороной может оказаться «недружественное» лицо.