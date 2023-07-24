Компания «Ёбидоёби» создала ассоциацию брендов с неоднозначными названиями

Суд окончательно обязал сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» изменить название. В ответ на это компания создала ассоциацию по борьбе за права бизнеса с броским неймингом.

Третий арбитражный апелляционный суд обязал окончательно сменить название юридического лица «Ёбидоёби». Об этом говорится в пресс-релизе компании. Есть в распоряжении «Клерка».

Суд пришел к выводу, что наименование сети по доставке суши и роллов противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку ассоциируется с ненормативной лексикой.

Представители компании уверены, что их название — это транслитерация японской фразы «День недели — суббота». Кроме того, от частных лиц и представителей общественности никаких жалоб не было.

«Ёбидоёби» уже семь месяцев пытается сохранить название своего бренда, поэтому в организации объявили о создании Ассоциации брендов со спорным неймингом.

Мы создаем ассоциацию, чтобы защитить свои права и права тех, кто, так же как и мы, решил выбрать вызывающее название как часть маркетинговой стратегии. Мы предлагаем брендам объединиться, получить поддержку и юридическую защиту, если это необходимо, — сказал основатель сети Константин Зимен.

Ассоциацию планируют официально зарегистрировать в Минюсте как некоммерческое объединение. В ее состав смогут войти компании с креативными названиями, которым нужно защищать свои права на нейминг.

Например, согласились вступить в Ассоциацию магазин интимных товаров «В гостях у смазки», крафтовая сидрерия «Сосидр», пивной магазин «Сиська Пива», магазин рыболовных товаров «Козявочная» и рюмочная «Дядя Блёва».