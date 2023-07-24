Детям, травмированным в ходе СВО, выплатят по 100 тыс. рублей

Проект указа президента с такой нормой опубликован на федеральном портале. Документ подготовил Минтруд.
Выплата вводится с 1 июня 2023 года. Она единовременная. Платить будут в случае увечья, полученного не ранее 24.02.2022.
Выплата не будет учитываться в составе доходов семьи
для других мер социальной поддержки (детских пособий и т. д.).
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
никогда не предполагала, что доживу до социальных выплат с такой формиулировкой((((((
Ирина
Теперь бы всё это пережить.