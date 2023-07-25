У России будет «суперпреимущественное право» на выкуп акций у иностранцев

Государство получит «суперпреимущественное право» на покупку акций стратегических предприятий у иностранцев, уходящих с российского рынка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект указа президента.
Преимущественное право РФ на приобретение акций реализуется вне зависимости от наличия преимущественного права у иных лиц, — сказано в документе.
Такое право получат покупатели акций, включенных в перечень стратегический предприятий и АО. Он утвержден указом президента №1009.
Новый указ закрепляет преимущественное право покупки у иностранцев активов «со значительным дисконтом», чтобы потом их можно было продать по рыночной цене и перечислить выручку в федеральный бюджет.
Покупателем будет РФ в лице Росимущества.
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