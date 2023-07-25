У России будет «суперпреимущественное право» на выкуп акций у иностранцев

Росимущество получит приоритет во время покупки акций стратегических компаний у иностранцев.

Государство получит «суперпреимущественное право» на покупку акций стратегических предприятий у иностранцев, уходящих с российского рынка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект указа президента.

Преимущественное право РФ на приобретение акций реализуется вне зависимости от наличия преимущественного права у иных лиц, — сказано в документе.

Такое право получат покупатели акций, включенных в перечень стратегический предприятий и АО. Он утвержден указом президента №1009.

Новый указ закрепляет преимущественное право покупки у иностранцев активов «со значительным дисконтом», чтобы потом их можно было продать по рыночной цене и перечислить выручку в федеральный бюджет.

Покупателем будет РФ в лице Росимущества.