Уклонение блогеров с миллионными заработками от уплаты налогов недопустимо

Недопустимо, чтобы блогеры уклонялись от уплаты налогов, заявил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — отметил Бастрыкин.
Он уточнил, что уголовные дела против блогеров — это не некая тенденция. Претензии СК к ним ничем не отличаются от претензий к другому бизнесу. «Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — уточнил Бастрыкин.
Также он отметил, что если блогеры не извлекут уроков из примеров коллег, то их тоже будут ждать последствия.
Комментарии3
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
а почему только блогеры? есть достаточное к-во и других претендентов.Шедевральная фраза:"«Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать»
Чтоб не выйти на самих себя) Классика же.
Слыхал, что в конце июня 2023 г. обнаружилась машина, набитая миллиардами рублей. Интересно, по этому поводу что-нибудь скажет председатель СК?