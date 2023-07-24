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Уклонение от уплаты налогов

Уклонение блогеров с миллионными заработками от уплаты налогов недопустимо

Нельзя допускать, чтобы зарабатывающие миллионы в России блогеры уклонялись от уплаты налогов, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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Недопустимо, чтобы блогеры уклонялись от уплаты налогов, заявил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — отметил Бастрыкин.

Он уточнил, что уголовные дела против блогеров — это не некая тенденция. Претензии СК к ним ничем не отличаются от претензий к другому бизнесу. «Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — уточнил Бастрыкин.

Также он отметил, что если блогеры не извлекут уроков из примеров коллег, то их тоже будут ждать последствия.

Комментарии

3
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 58 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    а почему только блогеры? есть достаточное к-во и других претендентов.Шедевральная фраза:"«Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать»  

    • Логотип id189457568
      id189457568 46 минут назад

      а почему только блогеры?

      Чтоб не выйти на самих себя) Классика же.

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 36 минут назад

    «Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — уточнил Бастрыкин.

    Слыхал, что в конце июня 2023 г. обнаружилась машина, набитая миллиардами рублей. Интересно, по этому поводу что-нибудь скажет председатель СК?

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