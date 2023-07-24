Уклонение блогеров с миллионными заработками от уплаты налогов недопустимо

Нельзя допускать, чтобы зарабатывающие миллионы в России блогеры уклонялись от уплаты налогов, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Недопустимо, чтобы блогеры уклонялись от уплаты налогов, заявил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — отметил Бастрыкин.

Он уточнил, что уголовные дела против блогеров — это не некая тенденция. Претензии СК к ним ничем не отличаются от претензий к другому бизнесу. «Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — уточнил Бастрыкин.

Также он отметил, что если блогеры не извлекут уроков из примеров коллег, то их тоже будут ждать последствия.