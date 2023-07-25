Матвиенко призвала не усиливать налоговую нагрузку на бизнес

Бюджет в 2024 году будет сбалансированным, у правительства есть инструменты, которые помогут это сделать без дополнительной нагрузки на предпринимателей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для увеличения бюджетных доходов нельзя усиливать налоговую нагрузку на бизнес. Об этом пишет «Парламентская газета».

Полагаю, что ни в коей мере нельзя увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, это контрпродуктивно, — сказала Валентина Матвиенко.

Также она добавила, что у правительства есть несколько инструментов, которые помогут сбалансировать бюджет. Например, могут сократить расходную часть бюджета на 10%.

Власти предложили не начинать строительство больших капитальных проектов, а сосредоточиться на завершении тех, которые уже одобрены и начаты. В первую очередь будут строить социальные объекты.