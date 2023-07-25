Хотят создать единый реестр несчастных случаев на производстве

Сейчас нет единого учета несчастных случаев с работниками, погибшими и пострадавшими в период исполнения ими трудовых. Поэтому хотят создать единую государственную информационную систему учета несчастных случаев на производстве.

Законопроект с такой поправкой в ТК РФ внесли в Госдуму депутаты от КПРФ.

В пояснительной записке говорится, что в стране отсутствует единый учет несчастных случаев, происшедших с самозанятыми работниками, ИП, иностранными мигрантами, приехавшими на заработки.

Поэтому предлагают ввести Единую государственную информационную систему учета несчастных случаев на производстве (ЕГИС), в которой будет вестись учет документов о расследовании несчастных случаев на производстве и материалов по ним.

Копии актов расследования несчастных случаев на производстве и приложенные к нему материалы, поступившие в базу данных ЕГИС должны храниться не менее 45 лет.