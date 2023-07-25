Хотят создать единый реестр несчастных случаев на производстве

Законопроект с такой поправкой в ТК РФ внесли в Госдуму депутаты от КПРФ.
В пояснительной записке говорится, что в стране отсутствует единый учет несчастных случаев, происшедших с самозанятыми работниками, ИП, иностранными мигрантами, приехавшими на заработки.
Поэтому предлагают ввести Единую государственную информационную систему учета несчастных случаев на производстве (ЕГИС), в которой будет вестись учет документов о расследовании несчастных случаев на производстве и материалов по ним.
Копии актов расследования несчастных случаев на производстве и приложенные к нему материалы, поступившие в базу данных ЕГИС должны храниться не менее 45 лет.
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