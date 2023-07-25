КС запретил уменьшать размер выплат работникам, имеющим дисциплинарное взыскание

Конституционный суд запретил уменьшать или вовсе не платить премию работнику, который нарушает трудовую дисциплину и не выполняет свои обязанности.

Конституционный Суд РФ постановлением от 15.06.2023 № 32-П признал часть вторую статьи 135 ТК не соответствующей Конституции РФ. Речь идет о пункте, где статья дает возможность произвольного установления на локальном уровне правил исчисления отдельных выплат, входящих в состав зарплаты.

В своем постановлении КС ограничил право работодателя в вопросах невыплаты премии из-за дисциплинарных взысканий. Теперь, максимальная планка, на которую можно снизить премию в случае, если работник получил взыскание — 20%. Кроме того, КС постановил, что лишать премии можно только в конкретные сроки. По требованию КС поправки внесут и в ТК в ближайшее время.

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